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В Херсонську область на "керівні посади" прибувають чиновники з Росії, - ОВА

Фото: В Херсонську область на "керівні посади" прибувають чиновники з Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти в Херсонській області стикнулись з браком кадрів для "керівних посад". На допомогу їм почали надсилати чиновників з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Янушевич повідомив, що на окупованих територіях Херсонської області директором школи, старостою села чи керівником підприємства можна стати кожен охочий. Зазвичай ці люди не мають ні досвіду роботи, ні навіть профільної освіти.

Проте за його даними, окупантам бракує кадрів на так звані “керівні посади”.

"Тому почали завозити посадовців з Росії", - заявив очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що раніше у Херсонській облраді пояснили причини відсутності зв'язку на окупованих територіях.

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