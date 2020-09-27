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У Херсонській області пронісся буревій, пошкоджено будівлі

Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 27 вересня, селищем Велика Олександрівка (Херсонська область) пронісся сильний буревій. Негода спричинила повалення дерев та пошкодження будівель та інших споруд.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

За інформаціє правоохоронців, внаслідок грози та буревію з деяких будинків позривало покрівлю, а повалені дерева пошкодили дроти на лініях електропередач та запарковані автомобілі.

На місці працюють поліцейські, які допомагають жителям долати наслідки негоди та запобігають розкраданню дротів з пошкоджених мереж електропостачання.

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Фото: наслідки негоди у Великій Олександрівці (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні синоптики попереджали про сильні дощі та шквали вітру в деяких регіонах України. На заході було оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Як писало РБК-Україна, через вчорашню негоду без електропостачання опинилися понад 100 населених пунктів, найбільше у Львівській та Вінницькій областях.

Крім того, синоптики попереджали про сильні пориви вітру в Києві.

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