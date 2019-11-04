У Херсонській області зафіксували масовий замор риби

Фото: масовий мор риби в Херсонській області (npu.gov.ua)

За фактом масової загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження

У Голопристанському районі (Херсонська область) патруль рибоохорони виявив масовий замор риби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що за приблизними підрахунками померло понад 1,5 млн. особин різних видів риб. За фактом масової загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження.

"Як повідомив заступник обласного главку поліції Микола Вербицький, за даним фактом слідчими Голопристанського відділення поліції в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України "Порушення правил охорони вод", - йдеться в повідомленні.

Зараз призначено проведення необхідних експертиз повітря, води і грунту. У разі підтвердження порушення правил охорони вод, винним особам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: масовий мор риби в Херсонській області (npu.gov.ua)

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала порушення норм міжнародного права з боку співробітників Федеральної служби безпеки РФ щодо українців. Повідомляється, що двоє чоловіків ловили рибу в Азовському морі, після чого співробітники ФСБ їх затримали та й домагалися неправдивих показань за нібито браконьєрський вилов. Чоловіки перебували на рибальському човні в акваторії Азовського моря неподалік від Бердянська.

Також РБК-Україна повідомляло, що в липні співробітники Держприкордонслужби повідомили про чергові провокації в Азовському морі з боку берегової охорони Росії.