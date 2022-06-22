В Херсонській області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова, - Буданов

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону .

Спершу про замах на нардепа-зрадника повідомили ЗМІ, але пізніше в ефірі телемарафону Буданов підтвердив, що з автомобілем Ковальова сталася "певна дія".

"Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірвано. В якому стані перебуває цей колаборант та зрадник, ми з'ясовуємо", - розповів він.

Як відомо, на початку червня нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов перейшов на бік російських окупантів та публічно підтримав приєднання Херсонської області до Росії. Після цього на нього завели кримінальну справу, а також планують забрати мандат.