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У Херсонській області позашляховик врізався в дерево. Загинули чотири особи

Автор: Юлія Бойко

У Херсонській області позашляховик на високій швидкості врізався в дерево. В результаті загинули чотири особи, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вночі близько 01:00 на дорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району в дерево врізався позашляховик Volkswagen Touareg. В результаті загинули 4 особи, в тому числі двоє дітей 2006 року народження.

Крім того, постраждали ще двоє дітей 2004 року народження. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

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ДТПХерсонская область