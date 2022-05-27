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У Херсонській області українська авіація збила російський винищувач Су-35

Фото: ЗСУ знищили ворожий літак Су-35 (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники збили ворожий винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Російський літак "полював" на українські штурмовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ворожий літак знищили близько 14:00 у п'ятницю, 27 травня. Його збив український винищувач МіГ-29.

Нагадаємо, нещодавно українські військові за допомогою "Stinger" знищили російський винищувач у Луганській області.

За даними Генштабу, всього з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 206 ворожих літаків.

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Херсонская областьВійна Росії проти України