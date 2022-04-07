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У Херсонській області без світла та води залишається 131 населений пункт

Фото: у Херсонській області 131 населений пункт без води та світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області 131 населений пункт залишається без води та світла. Крім того, без газопостачання перебувають 18 652 домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що у частині громад, що тимчасово перебувають в окупації, існує проблема з постачанням ліків, продуктів, пально-мастильних матеріалів та видачею пенсій через Укрпошту та готівкою.

У Великокопанівській територіальній громаді створена російська військова комендатура.

Від постійних обстрілів страждають населені пункти Бериславського району, які потребують евакуації та гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, мер Каховки (Херсонська область) покинув місто через постійні погрози окупантів.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонская область