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У Херсонській області збили російську керовану ракету

Фото: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Артем Горовенко

Увечері 1 вересня 2022 року українські зенітники збили російську керовану ракету в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната на телемарафоні.

"Буквально кілька годин тому наші зенітні підрозділи збили керовану авіаційну ракету х-59 в Херсонській області. І продовжують захищати наше українське небо, а авіація теж продовжує підтримувати бойові дії Повітряних сил України", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, сьогодні російські військові намагалися перейти в штурм на кількох напрямках, але українські бійці відбили всі ворожі спроби.

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