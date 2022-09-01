У Херсонській області збили російську керовану ракету

Увечері 1 вересня 2022 року українські зенітники збили російську керовану ракету в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната на телемарафоні.
"Буквально кілька годин тому наші зенітні підрозділи збили керовану авіаційну ракету х-59 в Херсонській області. І продовжують захищати наше українське небо, а авіація теж продовжує підтримувати бойові дії Повітряних сил України", - зазначив він.
Нагадаємо, згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, сьогодні російські військові намагалися перейти в штурм на кількох напрямках, але українські бійці відбили всі ворожі спроби.
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