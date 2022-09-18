У Херсонській області росіяни змушують жителів будувати оборонні укріплення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі під час будівництва оборонних укріплень", - йдеться у повідомленні.

Жителям Херсонської області, які постраждали від дій росіян, радять звертатися до Служби безпеки України. Запити приймаються анонімно.