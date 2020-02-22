У Херсонській області стався вибух на АЗС

Фото: вибух на АЗС (facebook.com)

В результаті вибуху постраждали двоє людей

У Херсонській області в суботу, 22 лютого, стався вибух на АЗС, один потерпілий з опіками був доставлений в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook начальника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області Сергія Чорного.

За його словами, 22 лютого о 11:23 на пульт зв'язку 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Великоолександрівського району надійшла інформація про вибух ємності на АЗС.

Рятувальники встановили, що вибухнула ємність 10 куб. м з парами газу і масла без послідуючого горіння. Під час вибуху постраждали двоє співробітників АЗС. Один з них (34-річний чоловік) був доставлений в Великоолександрівському центральну районну лікарню з опіками обличчя та рук 3-го ступеня, інший отримав легкі опіки обличчя і рук 2-го ступеня, проте від госпіталізації відмовився. Станція знаходиться на безпечній відстані від житлових будинків. Жителі населеного пункту не постраждали.

Нагадаємо, в Чернігівській області 20 лютого сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

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