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У Херсонській області окупанти розстріляли 7 людей і підірвали будинок із загиблими

Фото: у Херсонській області окупанти розстріляли 7 людей (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

У селі Правдине Херсонської області російські окупанти розстріляли 7 людей. Щоб приховати злочин, будинок з тілами загиблих підірвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що трагедія сталася 12 квітня. Російські військові розстріляли в житловому будинку 6 чоловіків та жінку. Після цього окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей.

За фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством відкрили кримінальну справу (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі особи російських військових встановлюються.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Поранення отримали 7 осіб.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонская область