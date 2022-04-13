У Херсонській області окупанти розстріляли 7 людей і підірвали будинок із загиблими

У селі Правдине Херсонської області російські окупанти розстріляли 7 людей. Щоб приховати злочин, будинок з тілами загиблих підірвали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що трагедія сталася 12 квітня. Російські військові розстріляли в житловому будинку 6 чоловіків та жінку. Після цього окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей.
За фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством відкрили кримінальну справу (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі особи російських військових встановлюються.
Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Поранення отримали 7 осіб.
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