В Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с погибшими

В селе Правдино Херсонской области российские оккупанты расстреляли 7 человек. Чтобы скрыть преступление, дом с телами погибших взорвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Следствие установило, что трагедия произошла 12 апреля. Российские военные расстреляли в жилом доме 6 мужчин и женщину. После этого оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством открыли уголовное дело (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас личности российских военных устанавливаются.