UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с погибшими

Фото: в Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

В селе Правдино Херсонской области российские оккупанты расстреляли 7 человек. Чтобы скрыть преступление, дом с телами погибших взорвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что трагедия произошла 12 апреля. Российские военные расстреляли в жилом доме 6 мужчин и женщину. После этого оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством открыли уголовное дело (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас личности российских военных устанавливаются.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по Славянску Донецкой области. Ранения получили 7 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныХерсонская область