У Херсонській області окупанти намагаються підкупити батьків, а вчителям - погрожують, - Братчук

Переважна більшість шкіл, що опинилися у тимчасовій окупації на території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника глави Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Окупанти намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям - погрожують каральними заходами", - зазначив він.
Водночас тим вчителям, які погоджуються на співпрацю з ворогом, Братчук нагадав про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.
"Одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", - додав речник Одеської ОВА.
Нагадаємо, в окупованих школах Мелітополя, які відкрилися 1 вересня, дітей змушували фотографуватися з портретом президента РФ Володимира Путіна.
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