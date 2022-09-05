RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області окупанти намагаються підкупити батьків, а вчителям - погрожують, - Братчук

Фото: У Херсонській області окупанти намагаються підкупити батьків, а вчителям - погрожують (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Переважна більшість шкіл, що опинилися у тимчасовій окупації на території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника глави Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Окупанти намагаються підкупити батьків безплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям - погрожують каральними заходами", - зазначив він.

Водночас тим вчителям, які погоджуються на співпрацю з ворогом, Братчук нагадав про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.

"Одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", - додав речник Одеської ОВА.

Нагадаємо, в окупованих школах Мелітополя, які відкрилися 1 вересня, дітей змушували фотографуватися з портретом президента РФ Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України