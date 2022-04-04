У Херсонській області окупанти викрали ще одного голову місцевої громади

Російські окупанти викрали в Залізному Порту (Херсонська область) голову Бехтерської громади Михайла Барака. Його місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

За його словами, наразі місцеперебування голови місцевої громади невідоме.

"Надійшла інформація, що сьогодні о 10: 30 в Залізному Порту окупантами був викрадений глава Бехтерської громади Бурак Михайло Іванович", - написав у Facebook Соболевський.

Нагадаємо, за даними на 3 квітня російські окупанти взяли в полон 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

Війна Росії проти України триває 40-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!