У Херсонської області окупанти планують поставити у школах озброєну охорону, - ОВА

Окупанти на захопленій частині Херсонської області збираються поставити у школах озброєну охорону. При цьому батьків змушують віддавати дітей до шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

У Херсонській області російські окупанти збираються проводити навчання за російськими програмами. Крім того, у навчальних закладах буде воєнізована охорона.

Жителів, які відмовляються віддавати дітей до шкіл, намагаються підкупити, пропонуючи по 10 тисяч рублів. Також окупанти погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав.