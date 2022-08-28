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У Херсонської області окупанти планують поставити у школах озброєну охорону, - ОВА

Фото: у Херсонській області окупанти поставлять в школі конвой (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти на захопленій частині Херсонської області збираються поставити у школах озброєну охорону. При цьому батьків змушують віддавати дітей до шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

У Херсонській області російські окупанти збираються проводити навчання за російськими програмами. Крім того, у навчальних закладах буде воєнізована охорона.

Жителів, які відмовляються віддавати дітей до шкіл, намагаються підкупити, пропонуючи по 10 тисяч рублів. Також окупанти погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, кремлівський куратор по Донбасу Сергій Кирієнко заявив, що на окупованих територіях України у школах поставлять озброєний конвой.

Крім того, окупанти з "ЛНР" підготували для вчителів пропагандистську методичку, за якою у школах проведуть лекцію 1 вересня.

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Херсонская областьшколаОкуповані території