У Херсонській області окупанти відпустили старосту громади, який був у полоні 3 тижні

Російські окупанти відпустили старосту Старозбур'ївської ОТГ Херсонської області. Він був у полоні близько трьох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду міста Гола Пристань.
"Віктор Васильович Маруняк, якого утримували в полоні примусово військові Російської Федерації, сьогодні повертається до нас, вийшов на зв'язок", - зазначила представниця міської ради.
Голова громади був у полоні з 22 березня.
Нагадаємо, раніше омбудсмен повідомила про викрадення окупантами мирних українців на захоплених територіях. Людей переодягають у військову форму і потім видають за полонених.
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