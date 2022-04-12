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У Херсонській області окупанти відпустили старосту громади, який був у полоні 3 тижні

Фото: у Херсонській області окупанти звільнили з поголу голову ОТГ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти відпустили старосту Старозбур'ївської ОТГ Херсонської області. Він був у полоні близько трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду міста Гола Пристань.

"Віктор Васильович Маруняк, якого утримували в полоні примусово військові Російської Федерації, сьогодні повертається до нас, вийшов на зв'язок", - зазначила представниця міської ради.

Голова громади був у полоні з 22 березня.

Нагадаємо, раніше омбудсмен повідомила про викрадення окупантами мирних українців на захоплених територіях. Людей переодягають у військову форму і потім видають за полонених.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонская область