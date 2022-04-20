На Херсонщині окупанти готують псевдореферендум на травень, - голова ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

За даними керівництва області, загарбники зібралися провести псевдореферендум на початку травня. Очільник Херсонської ОВА прогнозує, що "волевиявлення" буде сфальсифіковано.

"На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати… Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська", – заявив Лагута.

Також голова адміністрації пояснив, із якої причини війська РФ досі не визначилися із окупаційним керівництвом. "Була інформація, що вони мали якогось кандидата, взагалі божевільного. Тому те, що я знаю точно: вже давно б призначили – просто немає кого", – розповів Лагута.