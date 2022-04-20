На Херсонщині окупанти готують псевдореферендум на травень, - голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута поділився інформацією щодо планів російських окупантів із проведення незаконного "референдуму" в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними керівництва області, загарбники зібралися провести псевдореферендум на початку травня. Очільник Херсонської ОВА прогнозує, що "волевиявлення" буде сфальсифіковано.
"На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати… Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська", – заявив Лагута.
Також голова адміністрації пояснив, із якої причини війська РФ досі не визначилися із окупаційним керівництвом. "Була інформація, що вони мали якогось кандидата, взагалі божевільного. Тому те, що я знаю точно: вже давно б призначили – просто немає кого", – розповів Лагута.
До слова, президент РФ Путін запланував "мобілізувати" мешканців окупованих районів Херсонщини.
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