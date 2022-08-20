У Херсонській області окупантам роздають листівки для "захисту" від супутника ICEYE
Російські окупанти бояться супутника ICEYE, доступ до якого отримають українські військові. Російське командування у Херсонській області заспокоює солдатів листівками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook.
Окупаційна влада у Херсонській області надрукувала спеціальні листівки з рекомендаціями для "захисту" від супутника. Таким чином окупанти намагаються заспокоїти свої підрозділи.
Солдатам РФ для "уникнення впливу супутника" радять менше використовувати інтернет, дивитися лише російські державні телеканали як єдине достовірне джерело інформації.
Також окупантів просять не скупчуватися на відкритій місцевості, більш якісно маскувать позиції та контролювати роботу станцій радіоелектронної боротьби, часто змінюючи їх розміщення.
Фото: у Херсонській області окупантам роздаються листівки для захисту від супутника (facebook.com/ouvKakhovka)
Нагадаємо, фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень.
Раніше РБК-Україна писало, у чому унікальність цього супутника.
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