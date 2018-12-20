ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Херсонській області з колонії втік засуджений

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 10:05
У Херсонській області з колонії втік засуджений
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області введено оперативний план "Сирена"

Поліція Херсонської області розшукує засудженого, який здійснив втечу з виправної колонії №90. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Зараз на території області введено оперативний план "Сирена".

"Сьогодні вночі в Херсоні з "Північної виправної колонії (№90)" скоїв втечу засуджений Чекан Віктор Вікторович, 09.02.1990 року народження. Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, чорні густі брови, вуха відстовбурчені, темне волосся, має залисини, очі карі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з особливих прикмет ув'язненого - шрами на долоні правої руки довжиною близько 3 см і правої брови довжиною 2 см.

Нагадаємо, 6 грудня з Голосіївського суду Києва втік чоловік, якого підозрюють у вбивстві. зокрема, чоловік перебував під домашнім арештом. Під час засідання Голосіївського суду йому змінили запобіжний захід на утримання під вартою. Однак, чоловікові вдалося втекти з будівлі суду.

 

У Херсонській області в ДТП загинули п'ятеро людей У Херсонській області проходять тактичні військові навчання
Новини України Херсонская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся