У Херсонській області з колонії втік засуджений

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області введено оперативний план "Сирена"

Поліція Херсонської області розшукує засудженого, який здійснив втечу з виправної колонії №90. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Зараз на території області введено оперативний план "Сирена".

"Сьогодні вночі в Херсоні з "Північної виправної колонії (№90)" скоїв втечу засуджений Чекан Віктор Вікторович, 09.02.1990 року народження. Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, чорні густі брови, вуха відстовбурчені, темне волосся, має залисини, очі карі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з особливих прикмет ув'язненого - шрами на долоні правої руки довжиною близько 3 см і правої брови довжиною 2 см.

Нагадаємо, 6 грудня з Голосіївського суду Києва втік чоловік, якого підозрюють у вбивстві. зокрема, чоловік перебував під домашнім арештом. Під час засідання Голосіївського суду йому змінили запобіжний захід на утримання під вартою. Однак, чоловікові вдалося втекти з будівлі суду.