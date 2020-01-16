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У Херсонській області готують проект територіальної оборони

Новини » Політика     16.01.2020 - 16:33
У Херсонській області готують проект територіальної оборони
Фото: підготовка до проекту (mil.gov.ua)

Раніше в Міноборони анонсували пілотний проект з територіальної оборони в одній з областей України

У Херсонській області готують проект територіальної оборони із залученням української армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що наприкінці минулого року під час брифінгу глава військового відомства Андрій Загороднюк анонсував плани реалізувати в одній з областей на півдні України пілотний проект з організації територіальної оборони. Нею виявилася Херсонська область.

Зараз в області починається підготовка до проекту.

"Проект по організації територіальної оборони Херсонській області буде проводитися протягом вересня-жовтня поточного року під час навчального збору окремої бригади територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідальним за територіальну оборону України призначений перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Михайло Коваль.

Також РБК-Україна писало, що секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в наступні п'ять-десять років кіберзброю витисне ядерну зброю як головної загрози світовій безпеці.

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