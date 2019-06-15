У Херсонській обл. внаслідок опадів підтоплено понад 250 домогосподарств

У Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів 13 червня було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ДСНС повідомили, що рівень води поступово починає спадати. Станом на 7 годину 15 червня залишається підтопленим 252 домогосподарства, серед яких 59 житлових будинків.

"Протягом доби відкачано 11 тис. 100 м3 води (всього з початку робіт 56 тис. 400 м3). Продовжуються роботи по прокладанню тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км для відводу відкачаної води за межі населеного пункту", - повідомили рятувальники.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 79 чоловік особового складу та 17 одиниць спецтехніки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Закарпатті підрахували збитки від паводку. Закарпатська обласна державна адміністрація підрахувала збитки від травневого паводку - загальна сума збитку склала понад 500 млн гривень.