У Херсонській і Донецькій областях йдуть бої, в окупантів зривається мобілізація, - зведення Генштабу

Російські війська продовжують нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону України, посилюють артилерійські підрозділи, оптимізують системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Постійна загроза застосування ворогом ракетних ударів по всій території нашої країни - залишається. У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не здійснював. Визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Також проводяться планові заходи бойової підготовки. У білоруському місті Холмич місцевим розповідають, нібито українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі.

На Сіверському напрямку російські війська проводять перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Потім, після відновлення боєздатності, ворог відправляє їх зосереджуватися в Бєлгородську і Воронезьку області. Противник посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку окупанти ведуть розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Рашисти продовжують частково блокувати Харків обстрілюють місто з артилерії, проводять перегрупування підрозділів і поповнення запасів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового і штурмові дії в Маріуполі. Все - без успіху. Бої нині тривають.

Як розповіли в Генштабі, за рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєвєродонецька.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ворог продовжує примусову мобілізацію. Зокрема, в Горлівці проводяться щоденні обходи приватних і багатоквартирних кварталів.

"Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої "ДНР". Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків", - йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи з інженерного обладнання позицій. Надає вогняний вплив на підрозділи військ ЗСУ

Російські окупанти ведуть бойові дії в районі Олександрівки. Намагаються відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.

На Донбасі бійці ЗСУ за минулу добу відбили 8 ворожих атак, знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 автомобільної техніки, а також 1 артилерійську систему противника.

Наші підрозділи зенітних ракетних військ протягом попередньої доби збили 2 російських винищувачі.