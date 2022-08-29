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У Херсонській облраді дали важливі поради жителям окупованих територій

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Херсон, Понеділок 29 серпня 2022 16:05
У Херсонській облраді дали важливі поради жителям окупованих територій Фото: у Херсонській облраді дали поради жителям окупованих територій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителям Херсонської області, які перебувають на окупованій території, потрібно бути готовим до вжиття заходів з власної безпеки та безпеки своїх близьких.

Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Соболевський також закликав жителів тимчасово окупованих населених пунктів області перебувати ближче до безпечних місць, зробити запаси їжі і води, перевірити аптечки першої медичної допомоги.

"Не підходьте до вікон! Якщо поруч з вами знаходяться військові об'єкти окупантів - по можливості переїжджайте до родичів або друзів! Ці дії можуть врятувати вас і ваших близьких", - додав заступник голови Херсонської облради.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пошкодили логістику російських окупантів у Херсонській області і перейшли до наступальних дій на цьому напрямку. Тому ця ділянка фронту поки залишається найперспективнішою.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

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