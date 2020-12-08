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Херсонського податківця затримали на хабарі: тиснув на бізнес

Херсон, Вівторок 08 грудня 2020 12:09
Херсонського податківця затримали на хабарі: тиснув на бізнес
Фото: податківець попався на хабарі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Силовики затримали начальника одного з підрозділів Державної податкової служби по Херсонській області та Криму. За даними слідства, посадовець вимагав у підприємця 3000 доларів за розблокування податкових накладних.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

У повідомленні говориться, що мова йде про начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби в Херсонській області, Автономній республіці Крим та Севастополі. Його затримали і повідомили про підозру в отриманні хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України) .

За даними слідства, посадовець вимагав від 3000 доларів США за виключення підприємства з групи “ризикових”, розблокування податкових накладних та неперешкоджання його роботі у майбутньому.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці за систематичне отримання хабарів від водіїв. За зміну він отримував понад 60 тисяч гривень.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації, якого на початку листопада його затримали на хабарі.

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