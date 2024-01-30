В Херсонской области уничтожили дрон россиян "Мерлин-ВР"

Бойцы Сил обороны в Херсонской области сегодня, 30 января, уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Воздушного командования "Юг".

Военные уточнили, что российский беспилотник был ликвидирован бойцами Херсонской зенитной ракетной бригады.

"Сегодня, 30 января 2024 года, в Херсонской области воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожен российский разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об уничтожении вражеского дрона предоставляется по состоянию на шесть часов вечера.

Российские атаки с применением дронов 30 января

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО ВСУ удалось сбить 15 вражеских беспилотников в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Позже днем стало известно, что в Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника погиб 34-летний местный житель.