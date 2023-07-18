В Херсонской области задержали военную, которая сдавала РФ данные о дронах ВСУ

В Херсонской области правоохранители задержали военнослужащую ВСУ, которая передавала россиянам информацию о местах дислокации украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Чем занималась военнослужащая ВСУ

Фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в регионе и выполняет боевые задачи на передовой. По указанию российской спецслужбы предательница собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны.

"Прежде всего врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Какую еще информацию пыталась передать оккупантам предательница

Также агентка ГРУ пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. Кроме этого, она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

"В случае успешного выполнения вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" ее в РФ и выдать российский паспорт", - добавили в СБУ.

Как правоохранители ее смогли обнаружить и что ей теперь угрожает

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах. По данным следствия, контрактница была дистанционно завербована в начале этого года кадровым сотрудником группы с позывным "Димка".

"В поле зрения российской спецслужбы она попала через подписку на различные группы военного направления в запрещенной соцсети "Вконтакте". В дальнейшем предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов", - пояснили в СБУ.

Фото: задержана военнослужащая ВСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Во время обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Ей сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Задержание коллаборантов и предателей

Правоохранители задержали жителя Крыма, который с января 2023 добровольно воевал против Украины со стороны России.

Также СБУ задержала информатора, "отчитывавшегося" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня, когда погибли 12 человек. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

В Донецкой области Служба безопасности задержала информатора российской ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ и передавал оккупантам информацию о передвижении украинских войск и техники.