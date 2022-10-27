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В Херсонской области задержаны четыре организатора "референдума"

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Украина, Четверг 27 октября 2022 17:08
В Херсонской области задержаны четыре организатора "референдума" Фото: В Херсонской области задержаны четыре организатора "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали четырех человек, участвовавших в организации и проведении "референдума" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Четверо жителей Бериславского района согласились принять участие в работе "избирательной комиссии", созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила, что с 23 по 27 сентября 2022 года подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с бюллетенями и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном "голосовании". Затем эти бюллетени они передавали так называемой главе избирательной комиссии для последующего подсчета "результатов".

В Херсонской области задержаны четыре организатора &quot;референдума&quot;

Четыре человека задержали на освобожденной территории Херсонской области и уже получили подозрения в коллаборационной деятельности. Всех людей отправили в СИЗО.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.

СотрудникиСлужбы безопасности Украины сообщили о новом подозрении гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и еще семи коллаборантам из-за содействия передаче РФ ресурсов "Укрпочты".

Позже правоохранители обнаружили новых организаторов "референдума" в двух областях Украины.

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