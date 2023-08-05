В Херсонской области трактор наехал на российскую мину, есть пострадавший
В Херсонской области из-за российской взрывчатки пострадал еще один аграрий. Трактор наехал на мину, которую оставили российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.
Инцидент произошел в поле между Большой Александровкой и Борозенским.
В результате детонации 36-летний мужчина получил ранения. Каретой "скорой" в состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.
Кроме того, во время временной оккупации российские военные заминировали часть региона. В частности, поля и леса.
Минная опасность
Из-за минной опасности важно соблюдать ряд правил, в частности
- избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
- не цеплять любые подозрительные предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.
Также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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