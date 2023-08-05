ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области трактор наехал на российскую мину, есть пострадавший

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Суббота 05 августа 2023 17:07
В Херсонской области трактор наехал на российскую мину, есть пострадавший Фото: В Херсонской области трактор наехал на российскую мину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области из-за российской взрывчатки пострадал еще один аграрий. Трактор наехал на мину, которую оставили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

Инцидент произошел в поле между Большой Александровкой и Борозенским.

В результате детонации 36-летний мужчина получил ранения. Каретой "скорой" в состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон, с другого берега реки. Оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Кроме того, во время временной оккупации российские военные заминировали часть региона. В частности, поля и леса.

Минная опасность

Из-за минной опасности важно соблюдать ряд правил, в частности

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

Также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена