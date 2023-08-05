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У Херсонській області трактор наїхав на російську міну, є постраждалий

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Субота 05 серпня 2023 17:07
У Херсонській області трактор наїхав на російську міну, є постраждалий Фото: У Херсонській області трактор наїхав на російську міну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області через російську вибухівку постраждав ще один аграрій. Трактор наїхав на міну, що залишили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Інцидент трапився у полі між Великою Олександрівкою та Борозенським.

Внаслідок детонації 36-річний чоловік отримав поранення. Каретою "швидкої" у стані середньої тяжкості його доставили до медзакладу.

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Крім того, під час тимчасової окупації російські військові замінували частину регіону. Зокрема, поля та ліси.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку важливо дотримуватись низки правил, зокрема

  • уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Також у разі виявлені підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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