В Херсонской области СБУ сорвала побег двух предателей

Предателями оказались два жителя Херсонской области: отец и сын, которые во время оккупации региона поддержали россиян. После освобождения территории злоумышленники продолжили помогать оккупантам.

Сын "сливал" российским войскам базирование Сил обороны на территории Белозерского района. Также он передавал оккупантам места базирования артиллерии ВСУ и данные о последствиях обстрелов. Эту информацию враг использовал для обстрелов домов и инфраструктуры в населенных пунктах Белозерка, Кизомыс и Велетенское. В частности, россияне сбрасывали авиабомбы.

Предатель передавал информацию через анонимные мессенджеры посредством сообщений и электронных координат.

Отец корректировщика был приспешником гауляйтера Сальдо. Он занял должность в так называемом "министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области", участвовал в совещаниях и призвал поддерживать оккупантов.

Предатель заставлял местных аграриев работать в пользу России. В случае отказа - угрожал репрессиями.

Отец и сын решили "эвакуироваться" и попросили помощи у оккупантов. Однако СБУ сорвала бегство предателей. Им объявили подозрения, а также заключили под стражу.

Фото: СБУ задержала в Херсонской области двух предателей (ssu.gov.ua)