В Херсонской области на российской мине подорвался гражданский

Вблизи Большой Александровки Херсонской области на российской мине подорвался гражданский. Мужчина получил ранение обеих рук и ног.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Там потенциально могут быть российские мины, растяжки, снаряды и другая взрывчатка. Берегите свою жизнь и здоровье", - добавляет ОВА.

Гражданских призывают избегать территорий, которые еще не были обследованы взрывотехниками.

Пострадавшего в больницу привезли местные жители. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

"Вблизи Большой Александровки на российской взрывчатке подорвался мирный житель, в лесополосе вблизи поселка мужчина наткнулся на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва он получил ранения обеих рук и ног", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области в Изюмском районе мужчина подорвался у реки на неизвестном взрывном устройстве.

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