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В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве у реки

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Харьковская область, Суббота 25 марта 2023 09:04
В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве у реки Фото: Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве у реки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области в Изюмском районе мужчина подорвался у реки на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Сегодня, около 8:00 утра, в с. Щуровка Изюмского района 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал Синегубов.

Напомним, что вчера в Сумской области на мини подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.

Добавим, ранее стало известно, что в Харьковской области на мине подорвался грузовик.

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