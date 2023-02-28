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В Херсонской области на российской мине подорвался мужчина. Его доставили в больницу

Фото: В Херсонской области на российской мине подорвался мужчина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 28 февраля, в Херсонской области на российской мине подорвался мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"В Херсонской области на мине, оставленном российскими оккупантами, подорвался мирный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Давидов Брид Великоалександровской общины. 58-летний местный житель рубил в лесополосе дрова, как вдруг наткнулся на российскую мину. Из-за взрыва мужчина остался без части правой ноги.

"Пострадавший был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь", - добавили в ОВА.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, в Херсоне и области три человека подорвались на российских минах.

Житель села Нововоскресенское Бериславского района попал в больницу после того, как в его руках взорвался неразорванный снаряд.

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