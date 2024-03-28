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В Херсонской области россияне на моторке подорвались на своей же мине (видео)

Фото: россияне на моторке подорвались на своей же мине в Херсонской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На левобережье Херсонской области оккупанты на моторке подорвались на противолодочной мине. Ее установили они же.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"При попытке оккупантов установить противолодочную мину, их моторку снесло течением на такую ​​же мину, установленную ранее", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, "прекрасная детонация" произошла на временно оккупированном левом берегу Днепра, в Херсонской области.

Ситуация в районе Крынок Херсонской области

Недавно спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк расказывала, что на утро 26 марта российские войска за сутки не проводили штурмов плацдарма ВСУ в районе Крынок, расположенного на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области.

Отметим, в феврале 2024 года стало известно, что ВСУ установили флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. В конце февраля сообщалось, что россияне не оставляют попыток оттеснить украинских военных с левого берега Днепра в Херсонской области. Для этого россияне идут на штурмы со стрелковым оружием.

Напомним, село Крынки Херсонской области находится на левом берегу Днепра, на временно оккупированной российскими войсками территории, которую они захватили во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

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Херсонская область