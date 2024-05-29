В Херсонской области пограничники уничтожили водный скутер с оккупантами (видео)

Украинские пограничники ударили по водному скутеру с оккупантами в Херсонской области. Вражеские солдаты были ликвидированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.
Пограничники отметили, что аэроразведка при помощи FPV-дронов нанесла удар по экипажу водного скутера оккупантов в Херсонской области.
Потери оккупантов в результате прицельной атаки уточняются.
Напомним, украинские защитники ежедневно ликвидируют большое количество оккупантов. Потери врага продолжают увеличиваться на фоне попыток наступления в восточных областях.
В частности, вчера, 28 мая, бойцы ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов только за сутки.
Также украинские воины уничтожили 33 боевые бронированные машины (ББМ) и 37 артиллерийских систем.
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