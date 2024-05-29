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В Херсонской области пограничники уничтожили водный скутер с оккупантами (видео)

Иллюстративное фото: пограничники дроном ударили по водному скутеру россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники ударили по водному скутеру с оккупантами в Херсонской области. Вражеские солдаты были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

Пограничники отметили, что аэроразведка при помощи FPV-дронов нанесла удар по экипажу водного скутера оккупантов в Херсонской области. 

Потери оккупантов в результате прицельной атаки уточняются.

Потери РФ

Напомним, украинские защитники ежедневно ликвидируют большое количество оккупантов. Потери врага продолжают увеличиваться на фоне попыток наступления в восточных областях.

В частности, вчера, 28 мая, бойцы ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов только за сутки.

Также украинские воины уничтожили 33 боевые бронированные машины (ББМ) и 37 артиллерийских систем.

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