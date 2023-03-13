В Херсонской области пиротехники ГСЧС подорвались на российской мине

"Специалисты-взрывотехники прибыли в Херсонскую область из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминировочных работ взорвался боеприпас", - говорится в сообщении.

Пострадавших спасателей доставили в лечебное заведение. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, на противотанковой мине подорвался в поле местный житель - он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте.

Напомним, накануне в Николаевской области подросток подорвался на неизвестном предмете.

Ранее сообщалось, что во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.

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