В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань

В четверг, 22 декабря, в Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.