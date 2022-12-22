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В Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, - Хлань

Фото: в Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы (иллюстрация / pixabay-com)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 22 декабря, в Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили "главой" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"По предварительной информации, коллаборант, которого взорвало в Каховке в районе "девушки в шинеле" (памятник - ред.), - это "Шнырь" (прозвище коллаборанта Андрея Штепы - ред)", - написал Хлань.

Стоит отметить, что оккупанты в Telegram-каналах подтверждают смерть Штепы. По их данным, он сгорел заживо в результате взрыва автомобиля.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из "Партии регионов". Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Также недавно СБУ в Херсонской области разоблачила предателя, который помогал оккупантам налаживать подачу воды в военные базы РФ в Крыму.

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Херсонская областьколаборант