В Херсонской области под российский удар попала бригада "экстренки": есть пострадавшие
Российские военные ударили по Велентенскому Херсонской области. Из-за вражеской атаки российского беспилотника пострадали женщина и бригада экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.
Во вражеский удар кафиров попала бригада "скорой", прибывшая по вызову для оказания помощи. Из-за сброса взрывчатки с дрона авто получило серьезные повреждения.
Ранение получил 60-летний водитель. У него - взрывная травма, контузия и ранение головы. Мужчину доставили в больницу. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.
Позже стало известно, что медпомощь понадобилась еще двум работникам "скорой", попавшим под удар вражеского БПЛА в Велентенском.
Взрывные травмы и контузии получили:
- 50-летний фельдшер;
- 63-летний водитель.
Оба мужчины находятся в состоянии средней тяжести.
Удары по Украине 5 октября
Напомним, что сегодня ночью были слышны взрывы в Одессе, а уже к утру российские военные атаковали объект инфраструктуры в Николаеве.
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