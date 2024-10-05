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В Херсонской области под российский удар попала бригада "экстренки": есть пострадавшие

Херсонская область, Суббота 05 октября 2024 19:45
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В Херсонской области под российский удар попала бригада "экстренки": есть пострадавшие Фото: под российский удар попала бригада "экстренки" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ударили по Велентенскому Херсонской области. Из-за вражеской атаки российского беспилотника пострадали женщина и бригада экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.

Во вражеский удар кафиров попала бригада "скорой", прибывшая по вызову для оказания помощи. Из-за сброса взрывчатки с дрона авто получило серьезные повреждения.

Ранение получил 60-летний водитель. У него - взрывная травма, контузия и ранение головы. Мужчину доставили в больницу. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.

Позже стало известно, что медпомощь понадобилась еще двум работникам "скорой", попавшим под удар вражеского БПЛА в Велентенском.

Взрывные травмы и контузии получили:

  • 50-летний фельдшер;
  • 63-летний водитель.

Оба мужчины находятся в состоянии средней тяжести.

Удары по Украине 5 октября

Напомним, что сегодня ночью были слышны взрывы в Одессе, а уже к утру российские военные атаковали объект инфраструктуры в Николаеве.

Мы также писали, что российские войска ударили по Краматорску. В результате атаки в некоторых районах пропал свет.

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