В Херсонской области партизаны ликвидировали пропагандиста Тветинского

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"61-летний Тветинский работал в Украине пропагандистом и возглавлял приемную псевдопартии "Справедливая Россия - ЗА ПРАВДУ". Также он активно сотрудничал с оккупационной администрацией", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что автомобиль Тветинского был взорван с помощью мины.

Несмотря на то, что российские оккупанты временно захватили территорию Украины - им не удается ее контролировать. Украинцы продолжают оказывать сопротивление врагу.