В Херсонской области организована бесплатная эвакуация из Кизомыса

Сегодня в Кизомысе остаются еще 13 несовершеннолетних. Из-за регулярных обстрелов со стороны россиян, в селе была организована бесплатная эвакуация .

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"Российские оккупанты ежедневно беспощадно атакуют этот мирный населенный пункт. Вражеская авиация и артиллерия наносит удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому с 23 апреля из Кизомыса эвакуировали 14 детей с их семьями в Коблев или Киев. Там для них организовано бесплатное проживание в комфортных условиях", - пишет пресс-служба.

В случае обращения к старостату жители Кизомыса могут получить всю необходимую гуманитарную помощь:

пищевые продукты;

одеяла;

фонарики;

тому подобное.

"В настоящее время в Кизомысе остается 13 детей. С их родными проводится работа по эвакуации, ведь находиться там сейчас крайне опасно, особенно с детьми... Если вы проживаете в населенных пунктах, страдающих постоянными ударами врага, не испытывайте удачу, - эвакуируйтесь в более безопасные регионы", – добавляет ОВА.