В Херсонской области оккупанты устраивают "ковровые обстрелы" населения, - Гуменюк

"Это обычно устоявшаяся практика, когда Силы обороны начинают активные действия на любых участках фронта, враг начинает давить на мирное население, покрывает ковровыми обстрелами, чтобы настроить против Сил обороны. Мол, во времена "русского мира" было спокойнее", - рассказала она.

По словам Гуменюк, ВСУ пытаются максимально зачищать полосу, чтобы продвигаться.

"Сейчас эта работа очень осложнена последствиями теракта (подрыв Каховской ГЭС, - ред.), который произошел с поднятием воды. На левом берегу, который, напомню, значительно ниже правого, вода еще очень обильно покрывает многие населенные пункты", - рассказала она.

По данным Гуменюк, украинские силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, которая является основным способом боевой борьбы ВСУ.

"Особенность линии фронта в том, что она пролегает по руслу реки Днепр. Соответственно и работа усложняется. Но и работа артиллерии, и дистанционных средств воздействия на врага усиливается", - отметила представительница ОК "Юг".

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от оккупации в ноябре 2022 года. При этом российским войскам этот факт не мешает обстреливать город из артиллерии и танков. Буквально 2 июля оккупанты в очередной раз обстреляли жилой квартал Херсона, атаковав кафе и аптеку, ранения получил мужчина.

А 1 июля из-за атаки на Херсон ранены двое детей. Один из снарядов попал в дом, из-за чего ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний подросток.