В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на женщину, у нее тяжелые травмы

По данным ОВА, в Новорайске оккупанты атаковали из беспилотника 68-летнюю местную жительницу. Они сбросили взрывчатку прямо на женщину.

У потерпевшей диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги. Сейчас она госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Утром 1 ноября оккупанты ударили по центру Херсона. В результате атаки погибла чиновница городской военной администрации, еще два человека ранены.