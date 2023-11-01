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В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на женщину, у нее тяжелые травмы

Фото: в Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на женщину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские террористы атаковали Херсонскую область дронами. Оккупанты сбросили взрывчатку на местную жительницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным ОВА, в Новорайске оккупанты атаковали из беспилотника 68-летнюю местную жительницу. Они сбросили взрывчатку прямо на женщину.

У потерпевшей диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги. Сейчас она госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Утром 1 ноября оккупанты ударили по центру Херсона. В результате атаки погибла чиновница городской военной администрации, еще два человека ранены.

 

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