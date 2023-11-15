В Херсонской области оккупанты среди подростков ищут информаторов ВСУ

Россияне начали проверять подростков на оккупированных территориях по факту сотрудничества с ВСУ. В частности, проводят рейды в учебных заведениях.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
В частности, в Херсонской области начались проверки колледжей и училищ. Там коллаборанты проводят профилактические беседы с детьми и пытаются выяснить их причастность к партизанам.
Студентам предлагают сдавать "нелояльных" по их мнению знакомых, а также угрожают по отношению к ним самим, то есть оказывают психологическое давление. Подросткам рассказывают об уголовных статьях по ним и предупреждают о "последствиях".
Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.
Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.
В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.