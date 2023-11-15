В Херсонской области оккупанты среди подростков ищут информаторов ВСУ

Россияне начали проверять подростков на оккупированных территориях по факту сотрудничества с ВСУ. В частности, проводят рейды в учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В частности, в Херсонской области начались проверки колледжей и училищ. Там коллаборанты проводят профилактические беседы с детьми и пытаются выяснить их причастность к партизанам.

Студентам предлагают сдавать "нелояльных" по их мнению знакомых, а также угрожают по отношению к ним самим, то есть оказывают психологическое давление. Подросткам рассказывают об уголовных статьях по ним и предупреждают о "последствиях".

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.

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