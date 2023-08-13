RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области объявили день траура по погибшим из-за российских обстрелов

Фото: в Херсонской области объявили день траура (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области 14 августа объявили днем траура по погибшим из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Он подтвердил, что в результате сегодняшних обстрелов погибли семь человек, девять ранены.

Среди жертв маленькая Софийка, которой было всего 23 дня, ее 12-летний братик Артем и их родители. Семья жила в селе Широкая Балка, которую сегодня обстреляли оккупанты. Также в этом населенном пункте погиб 67-летний мужчина.

В Станиславе из-за вражеского удара погиб пастор христианской церкви и его односельчанин

Обстрелы Херсонской области

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО бьют по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.

Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.

Детальнее сегодняшние удары россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьВойна в УкраинеВойна России против Украины