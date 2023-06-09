В Херсонской области за ночь вода упала на 20 см: какая ситуация в регионе

Он отметил, что на правом берегу Херсонской области вода держится на уровне 5,38 метра, в Херсоне - 5,35 метра. Однако уровень воды постепенно уменьшается.

"Уже видим, что на 20 см за ночь вода упала. Предварительно по состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области. На утро эвакуировали 2352 человека, спасаем и друзей меньших - эвакуировано около 550 животных", - заявил Прокудин.

Глава области призвал жителей из подтопленных районов эвакуироваться, поскольку оставаться там опасно.

При этом Херсонская ОВА призывает волонтеров с лодками, которые планировали помочь со спасательной операцией, не ехать в Херсон из-за ситуации с безопасностью.

"При необходимости мы отдельно сообщим, если потребуется такая помощь! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий", - говорится в сообщении.

Херсонская ОВА сформировала алгоритм действий для людей, желающих помочь - с ним можно ознакомиться по ссылке.

Херсонскую область затапливает

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС населенные пункты Херсонской области оказались под угрозой затопления. Больше всего пострадал от воды оккупированный левый берег Херсонской области.

При этом российские оккупанты цинично обстреливают жителей Херсона и области, которые пытаются эвакуироваться. Вчера в результате обстрелов, по предварительным данным, ранения получили 18 человек, еще один человек погиб.

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