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В Херсонской области иностранным волонтерам запретили въезд в ряд опасных общин

Фото: в Херсонской области иностранным волонтерам запретили въезд в ряд опасных общин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С сегодняшнего дня, 5 февраля, въезд иностранных волонтеров в ряд опасных общин Херсонской области будет проходить только при согласовании военной администрации. Причиной такого решения стала гибель двух граждан Франции в Бериславе во время обстрела РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты, которые постоянно обстреливают враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомыс, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области.

"К сожалению, на днях из-за вражеского удара по Бериславу погибли два гражданина Франции, волонтеры организации HEKS EPER. Трое их сограждан и украинец - ранены. В военное время никто не может гарантировать безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий", - подчеркнул первый заместитель начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Гибель французских волонтеров в Бериславе

Напомним, 1 февраля во время российской атаки беспилотниками Бериславом Херсонской области погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Россия должна ответить за свои преступления.

На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что террор РФ не знает национальности жертв.

Также российский посол в Париже Алексей Мечков был вызван в Министерство иностранных дел Франции из-за гибели французских волонтеров в Бериславе.

 

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