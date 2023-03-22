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В Херсонской области идентифицировали 21 коллаборанта, более половины служили в полиции

Фото: В Херсонской области идентифицировали 21 коллаборанта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось идентифицировать 21 коллаборанта в Херсонской области, большая часть из которых служили в Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Они заняли должности в незаконном правоохранительном органе - "Государственная инспекция по безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области", - говорится в сообщении.

Коллаборанты выполняли решения "администрации", направленные на установление и утверждение временной оккупации РФ части территории в Херсонской области.

"До этого 13 подозреваемых работали в территориальных органах Национальной полиции Украины в Херсонской области", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 21 гражданину. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что стражи порядка обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

В Херсонской области задержали четырех организаторов псевдореферендума, которые "собирали голоса", а отказывающимся участвовать - угрожали тюрьмой. Им приговорили к пяти годам тюрьмы.

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