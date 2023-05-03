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В Херсонской области ФСБ угрожает украинцам без паспорта РФ депортацией, - Генштаб

Фото: в Херсонской области ФСБ угрожает местной депортацией (24.tv)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Херсонской области местные жители заставляют получать российские паспорта, угрожая депортацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, захватчики проводят рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

"Содержание мер состоит в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта на польза российского, или немедленное выдворение с конфискацией имущества", - рассказали в Генштабе.

Напомним, что российские оккупанты обустроили очередную застенку в поселке Чаплинка Херсонской области.

Ранее стало известно, что на оккупированной территории Херсонской области был ликвидирован один из коллаборантов Сергей Москаленко .

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Генштаб ВСУФСБ