RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области автомобиль взорвался на взрывчатке, пострадала женщина с детьми

Фото: в Херсонской области автомобиль взорвался на взрывчатке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Мыловое в Херсонской области автомобиль взорвался на взрывчатке, пострадали женщина и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.

"При выезде из села Мыловое Бериславского района автомобиль с гражданскими взорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадали женщина и двое ее детей в возрасте 9 и 14 лет. Все они с разными травмами доставлены в больницу Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает собирать доказательства военных преступлений российских захватчиков против мирного населения на деоккупированных территориях. Так, в пгт Великая Александровка военные России облили 63-летнему мужчине ноги горючим веществом и подожгли, вызвав термические ожоги нижних конечностей.

От жителей пгт Высокополье и пгт Великая Александровка в полицию поступают сообщения, что захватчики отбирали у них автомобили, разукомплектовывали солнечные электростанции, из магазинов и кафе угоняли товар, "Уралами" вывозили бытовую технику и мебель из домов.

За прошедшие сутки полиция открыла 51 уголовное производство по фактам военных преступлений российских захватчиков в Херсонской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне во время разминирования одного из административных зданий был ранен полицейский сапер. В городе продолжают работать группы взрывотехников.

Также раньше мы писали, что российские оккупанты заминировали здание "Суспильного" в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область