В Херсонской области автомобиль взорвался на взрывчатке, пострадала женщина с детьми

В селе Мыловое в Херсонской области автомобиль взорвался на взрывчатке, пострадали женщина и двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.
"При выезде из села Мыловое Бериславского района автомобиль с гражданскими взорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадали женщина и двое ее детей в возрасте 9 и 14 лет. Все они с разными травмами доставлены в больницу Кривого Рога", - говорится в сообщении.
Полиция продолжает собирать доказательства военных преступлений российских захватчиков против мирного населения на деоккупированных территориях. Так, в пгт Великая Александровка военные России облили 63-летнему мужчине ноги горючим веществом и подожгли, вызвав термические ожоги нижних конечностей.
От жителей пгт Высокополье и пгт Великая Александровка в полицию поступают сообщения, что захватчики отбирали у них автомобили, разукомплектовывали солнечные электростанции, из магазинов и кафе угоняли товар, "Уралами" вывозили бытовую технику и мебель из домов.
За прошедшие сутки полиция открыла 51 уголовное производство по фактам военных преступлений российских захватчиков в Херсонской области.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне во время разминирования одного из административных зданий был ранен полицейский сапер. В городе продолжают работать группы взрывотехников.
Также раньше мы писали, что российские оккупанты заминировали здание "Суспильного" в Херсоне.
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